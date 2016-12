Topsprinter Gaviria debuteert in grote ronde heywoodu 23-12-2016 00:37 print

Topsprinter Fernando Gaviria zal komend seizoen zijn debuut maken in een grote ronde. De 22-jarige Colombiaan heeft te horen gekregen dat hij namens Quick-Step Floors uit mag komen in de Giro d'Italia.

"Fernando verdient het om een grote ronde te rijden na zijn sterke seizoen, maar tegelijkertijd wil ik benadrukken dat we hem geen enkele druk gaan opleggen", aldus ploegleider Davide Bramati. Hij voegt daar aan toe dat er nog geen doelen gesteld worden, omdat eerst gekeken moet worden hoe lastig de Giro precies gaat worden voor een sprinter als Gaviria.

De Colombiaan zelf geeft in elk geval aan al erg veel zin te hebben in zijn debuut in een grote ronde. Gaviria won dit jaar in zijn debuutseizoen bij de profs al zeven wedstrijden, waarvan drie in de World Tour.