WK Darts: Chisnall en K. Huybrechts als laatsten naar tweede ronde Boris (borisz) 23-12-2016 00:13 print

Dave Chisnall en Kim Huybrechts zijn de laatste twee darters die zich hebben geplaatst voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Chisnall won met 3-2 van Rowby-John Rodriguez en Huybrechts was te sterk voor James Wilson.

Chisnall moest toezien hoe Rodriguez er met de eerste set vandoor ging, maar de Engelsman kwam sterk terug door sets twee en drie te winnen met 3-1. De Oostenrijker kwam nog knap terug tot 2-2 met finishes van onder andere 85 en 72. Het slotakkoord was uiteindelijk voor Chisnall een strakke set te spelen en door 90, 117 en 96 uit te gooien.

Dave Chisnall 3 (2-3, 3-1, 3-1, 1-3, 3-0) Rowby-John Rodriguez 2 pic.twitter.com/OJbukzu6zz — LiveDartsNL (@LiveDartsNL) December 22, 2016

Huybrechts had een makkelijke avond tegen Wilson. Het werd 3-0 met setstanden 3-2, 3-1 en 3-0. Wilson bleef in de eerste set nog knap bij maar Huybrechts sloot de eerste set met een 104-finish af. De volgende sets werden in vogelvlucht afwerkt. De Belg sloot de partij af met een 138-finish.

Kim Huybrechts 3 (3-2, 3-1, 3-0) James Wilson 0 pic.twitter.com/LFAKQtXmpx — LiveDartsNL (@LiveDartsNL) 22 december 2016

Chisnall speelt in de tweede ronde tegen Chris Dobey en Huybrechts zal aantreden tegen Max Hopp, die eerder te sterk was voor Vincent van der Voort. Vrijdag worden de eerste wedstrijden gespeeld van de tweede ronde. Vervolgens is er een pauze met de kerst en zal het toernooi op 27 december worden hervat.

Programma tweede ronde

Vrijdag 23 december - 14.00 uur

Ian White (14) v Jonny Clayton

Michael Smith (11) v Mervyn King (22)

Benito van de Pas (15) v Terry Jenkins

Avondsessie - 20.00 uur

D Webster v Simon Whitlock

Gary Anderson (2) v Andrew Gilding

Adrian Lewis (5) v Joe Cullen (28)

Dinsdag 27 december - 14.00 uur

Mensur Suljovic (8) v Mark Webster (25)

Robert Thornton (9) v Daryl Gurney (24)

Chisnall (7)/Rodriguez v Chris Dobey

Avondsessie 20.00 uur

Raymond van Barneveld (12) v Alan Norris (21)

Phil Taylor (4) v Kevin Painter

Michael van Gerwen (1) v Cristo Reyes (32)

Woensdag 28 december - 14.00 uur

K Huybrechts (13)/Wilson v Van der Voort (20)/Hopp

James Wade (6) v Steve Beaton (27)

Klaasen (10)/de Graaf v Brendan Dolan (23)

Avondsessie - 20.00 uur

Peter Wright (3) v Jamie Lewis (30)

Derde ronde

Anderson (2)/Gilding v Van de Pas (15)/Jenkins (18)

A Lewis (5)/Cullen (28) v Van Barneveld (12)/Norris