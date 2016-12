In Spanje regent het traditioneel vlak voor kerst geld, ditmaal vooral in Madrid. De grootste en oudste loterij ter wereld keerde dit jaar bijna 2,3 miljard euro uit. 'El Gordo', oftewel 'de dikke' kwam goed terecht. Hij viel in de arbeiderswijk Arganzuela, in het vrij arme zuiden van de Spaanse hoofdstad. De kopers van lotnummer 66513 waren de gelukkigen. Volgens de staatsloterij SELAE schoven ze allen in dezelfde winkel aan.

De hoofdprijs is 4 miljoen, maar die wordt 160 keer - zoveel identieke loten van 200 euro worden gedrukt - uitgedeeld. In de praktijk schaffen maar weinig Spanjaarden - naar schatting 75 tot 80 procent van de bevolking doet mee - een heel lot aan. Meestal wordt gekozen voor een tiende lot of wordt er in teamverband - collega's, kroegvrienden, buren of zelfs hele dorpen - gespeeld.

De 'Loteria de Navidad' bestaat al 204 jaar. Een miljoenenpubliek heeft de trekking live op tv gevolgd. De uitzending duurde vier uur.



'De dikke' valt in arbeiderswijk Madrid (Foto: ANP)