Voor iedereen die vorige week Titanfall 2 voor de helft van de prijs heeft aangeschaft en uiteraard voor iedereen die de game al heeft: dit weekend verdien je wederom dubbel xp, net zoals twee weken terug. Om je op weg te helpen zijn wat speeltips voor de verschillende Titan-types.

Celebrate the holidays with a Double XP weekend in #Titanfall2. pic.twitter.com/xxFnhJU70f