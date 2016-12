Assassin's Creed Movie is uit

De verfilming van het spel Assassin’s Creed is eindelijk uit in de Verenigde Staten. De eerste kritieken zijn zoals je het al kon verwachten: goeie actiescenes, mooie beelden, maar het kan allemaal beter. De film duurt iets meer dan twee uur en vertelt het verhaal van Callum Lynch (Michael Fassbender) die de levens van zijn voorouders herbeleeft.

Wij moeten tot donderdag 5 januari wachten om Assassin’s Creed te kunnen bewonderen en Marion Cotillard in actie te zien. En Fassbender uiteraard. De pers is onder andere kritisch over de lange aanloop in het verhaal, de oppervlakkige personages, de accenten van de acteurs die niet geloofwaardig overkwamen, het warrige verhaal en een plot dat tegenviel. De actie maakt veel goed, maar niet genoeg. Natuurlijk zijn dit meningen en het kan gewoon zo zijn dat jij iemand bent die de film wel erg kan waarderen. Verwacht alleen niet een Oscar-nominatie.