Revelation Online zit in kerst-bèta

De langverwachte MMORPG Revelation Online is vandaag begonnen aan haar tweede gesloten bèta. De bèta loopt door tot 3 januari en biedt activiteiten als craften, dungeons en PvP. Ook kun je het verhaal spelen tot level 49. Wil je meedoen, dan kun je jezelf opgeven voor de bèta en hopen dat je wordt uitgekozen of gewoon een Founder Pack kopen.

De eerste bèta van Revelation Online was erg onderhoudend en groots, maar er was nog weinig van de UI vertaald naar het Engels. Hopelijk is dat nu al wat beter gelukt. Als je de korte preview na wilt lezen, dan kan dat hier.