[Tour] Een zwarte 400 meter voor het geel

Heel de Skyploeg reed op kop

En ze gaven hem van Jet

Maar het bleek nu toch voor niets

Want op de top daar won Bardet

Stoempend kwamen ze omhoog op de Peyresourde. Maar er kwam nog een muurtje aan. Wat zou daar gebeuren? Heel lang gebeurde er niet veel, behalve dat je het groepje klassementsrenners zag zuchten en steunen bij het naar boven rijden en dat Contador daar opnieuw zijn Waterloo vond. Quintana was er al langer af. Maar dan kwamen de loodzware laatste 400 meter en ineens gingen de jonkies er vandoor. Froome moest passen! Wie had dat gedacht. Ik niet, want ik had hem bij Scorito als kopman ingevuld. Maar ik heb het gemis van die punten er wel voor over, want de Tour is ineens niet meer de saaie Tour. De nieuwe generatie is bezig de macht over te nemen. Aru het geel en Bardet komt er ook aan.

Toen ik de tv aanzette, zag ik een kopgroep die een redelijke voorsprong had zodat het misschien wel twee wedstrijden voor de prijs van eentje zouden krijgen en dat het regende. Helaas verzuimden Herbert en Maarten de namen van de renners in de kopgroep te noemen dus die heb ik maar even opgezocht op de site van de Tour. Kittel had nota bene in de kopgroep gezeten, maar moest er nu vanaf. Matthews zat er ook in. En natuurlijk De Gendt. Je ziet hem of op kop van het peloton, of in een kopgroep waarin hij wanhopig probeert een rit te winnen. Dat lukt echter niet als je steeds ook op kop moet rijden voor een sprinter die niet wint.

Er zat ook een Nederlander in de kopgroep, maar de Kort zou volgens mij wel tekort komen in de echte bergen. Dat gold niet voor Ulissi. Toch kwam het peloton onder leiding van de niet-klimmer Knees dichterbij op de col de Menté.

Daar zag ik toch ineens dat Matthews een sprint bergop won. Het moet niet gekker worden. Hij deed het natuurlijk voor Barguil die de bollentrui heeft, maar toch. Hij had ook al de tussensprint gewonnen van Kittel. Matthews was dus goed bezig.

Ik vond het vreemd dat Sky de voorsprong van de kopgroep ging verkleinen. Normaal gesproken interesseert ze dat niet. Zou Froome de etappe soms willen winnen?

Er werd al voor de Balès aangevallen vanuit het peloton, maar niet door de klassementsrenners. Feillu had er zin in en nam een ploeggenoot mee.

En dan kwam de Porte de Balès. Wat zou er gebeuren? In de kopgroep loste Matthews, maar dat was normaal. Knees was niet meer te zien op kop van het peloton, maar ook dat was normaal. De kopgroep viel natuurlijk uit elkaar en ook dat was normaal. Dat de sprinters er afwaaiden bij het peloton was ook normaal. Dat Pinot daar ook bij was, ook. Ten Dam was er echter ook bij en dat betekende dat hij niet echt in orde was, maar verder was er nog niet veel aan de hand.

Met Kiryienka op kop werd het peloton al heel klein. Dat was niet zo normaal. Hij kan wel wat, maar zoveel renners die eraf moesten is toch wel bijzonder. Er waren er dus maar weinig echt goed deze Tour. De Gendt bleek inmiddels wel goed te zijn en reed weg uit de kopgroep, maar de voorsprong op het peloton was niet erg groot.

Fuglsang was dan misschien wel prima in vorm, maar dat gold niet voor zijn pols. Dat brak hem op. Cummings was bij de Gendt gekomen en ging daarna alleen op pad en Barguil ontsnapte uit het peloton. En dan ging Contador. Eindelijk strijd. Maar Kwiatkowski pakte hem terug. Sky was nog steeds oppermachtig en de aanval van Contador ging letterlijk en figuurlijk de mist in.

Gautier viel in de afdaling van de Balès maar had gelukkig geen parachute nodig. Froome ging weer op zoek naar een koe, maar die was er niet. Aru volgde Froome ook hier. Wat zou er nu gaan gebeuren? Nou niets, want ze wachtten op Froome en Aru. Waarom? Hij viel niet, maar maakte een stuurfout en ging achter zijn ploegmaat aan die zeker dacht dat hij zo kon afsnijden. Dan hoef je echt niet te wachten, hoor. Zou er nog een aanval komen? Er was nog geen aanval, maar Quintana moest eraf. Giro en Tour gaat echt niet.

Het was inmiddels wel duidelijk dat Cummings niet ging winnen vandaag. Sorry Herbert. Je wilde het graag, maar het ging niet lukken.

Dan kwam de laatste klim. Een muur. Nu bleek dat Froome zijn zinnen had gezet op deze rit. Hier moest hij destijds wachten op Wiggins en hier wildehij nu bonusseconden winnen. Maar het liep anders. Dat lag niet aan zijn ploeg, maar geheel en al aan hemzelf. Bardet won de rit en Aru het geel. Het gaat de komende tijd alleen maar spannender en dus leuker worden.

Tweet van de dag: Marcoen Hopstaken: Er zit een dooie vlieg op de camera.

Opmerking van de dag: Maarten bij de afdaling van de Balès: Als je hier valt, heb je een parachute nodig.

De rit van morgen

Morgen is het weer klimmen, al is de finish niet bergop. Voor ze aan de finish zijn moet er echter wel worden geklommen en niet zo’n beetje. Eerst krijgen de renners de Col de Latrape. Vervolgens de Col d’Agnes die al lastiger is dan de eerste col. De zwaarte wordt in deze etappe echter opgebouwd, want de laatste berg is de Mur de Péguère. De naam zegt het al. Het is een muur. Hij begint nog als een gewone klim, maar naarmate de top nadert, wordt het alsmaar steiler. Gelukkig kunnen de renners daarna afdalen naar de finish in Foix.

Foix is best een interessant stadje. Vooral het kasteel valt meteen op, want het steekt boven het stadje uit. Het is een kasteel, maar er hebben daar eerder bouwwerken gestaan die boven de stad uitstaken. De Romeinen hebben er al een enorm fort gebouwd in de gloriedagen van het Romeinse rijk. Maar ook zijn waren niet het eerste daar. Er zijn al sporen van menselijke aanwezigheid in de prehistorie. Die hebben alleen niet iets gebouwd dat boven de stad uitstak, want die was er nog niet.

Het kasteel is nogal eens belegerd geweest door de kruisvaarders. Die trokken op tegen de Albigenzen. Tegenwoordig is het er rustiger. Er is nog een mooie botanische tuin die je kunt bekijken en de abdij van Saint Volusien is ook een bezoekje waard. En heb je er genoeg van dan kun je in de binnenstad op vele terrasjes de dag nog even wegspoelen.

De winnaar van de etappe wordt in Foix gehuldigd en gekust door de rondemissen en misschien maakt dat dan in hem ook wel een kruisvaarder wakker.