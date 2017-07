[Tour] De Tour zit niet op slot

De aanval loont heel vaak

Een waarheid als een koe

Want dit keer won een aanvaller

De Italiaan Aru

Het was een kleine groep die tegen de berg op kroop. Een rups die rustig voortkroop. Ineens vloog een groen-wit-rode vlinder vanuit de rups naar voren. Een tijdje bleef de rups in hetzelfde tempo voortkruipen, maar toen brak hij in stukjes. De vlinder was echter al gevlogen en won de eerste rit met aankomst bergop in deze Touw. Zijn naam: Aru.

Ik had op de site van de Tour de France al gelezen dat er een kopgroep was met onder andere Gilbert, van Baarle en Boasson Hagen en dat BMC aan het jagen was op kop van het peloton. Porte had dus plannen. Boasson Hagen en Gilbert stonden in de top tien, maar waren normaal gesproken kansloos als ze in het peloton waren blijven zitten op de berg van de mooie meisjes.

Als het peloton het echter aan Sky had overgelaten om te controleren, dan hadden de jarige Gilbert of Boasson Hagen de gele trui waarschijnlijk gepakt, want Sky jaagt nooit echt op een kopgroep waar geen kanshebbers in zitten voor de Tourzege.

Tijdens zo’n gecontroleerde rit ga je wel eens naar andere dingen kijken. Zo zag ik ineens wat zo’n waterdrager eigenlijk allemaal voor zwaar werk moet doen. Eentje van Sky ging met een hoge rug vol water als een speer naar voren om de bidons af te leveren bij zijn kopmannen.

Maarten en Herbert hadden afgesproken dat ze het eerste halfuur alleen maar over Sagan en Cavendish zouden praten. Maarten had de hele nacht zitten studeren wat voor geweldige beeldspraak hij allemaal kon gaan spuien.

Herbert dacht dat BMC bezig was het gat dicht te rijden en dat ze daar maar niet in slaagden. Gelukkig toonde Maarten aan dat hij wel koersinzicht, want die twee minuten waren voor niemand in de kopgroep voldoende om de klim als winnaar af te sluiten.

Er kwam nog een tussensprint. Die sprints zouden natuurlijk nog belangrijker worden nu Sagan er niet meer bij is, want de strijd om de groene trui is daarmee opener geworden. Boasson Hagen won de sprint van de kopgroep en Matthews die van het peloton.

Daarna volgde nog een klimmetje van de derde categorie. Dat was het eindpunt voor Delage. De Gendt, winnaar op de Mont Ventoux, voelde dat hij hele dagen op kop van het peloton had moeten rijden. Bedankt ploegleider. Bakelants ging de punten halen voor de bergtrui. Er gingen ook wat mensen weg uit het peloton. Dat was wel weer eens leuk om te zien. Katusha kwam op kop van het peloton. Dar was ook een iets anders dan BMC, maar dat was van zeer korte duur. Bakelants dacht dat hij wel in zijn eentje de rit zou kunnen winnen. Zelfs Herbert vond dat niet slim.

Het was een harde koers en dat bleek op 20 kilometer voor de finish toen de sprinters er al op een gewoon klimmetje dat niet meetelde af moesten. De ploegen van de klassementsrenners kwamen nu allemaal naar voren. De voorsprong van de kopgroep werd kleiner en kleiner. De spanning nam toe.

Op zo’n twaalf kilometer vond Gilbert het genoeg in de kopgroep en vertrok, maar kwam niet weg bij Bakelants. De rest was wel gezien. Maar het peloton met de kopstukken kwam eraan.

Meteen aan de voet van de klim vielen de verrotte niet-klimmers als bladeren in de herfststorm uit het peloton. Kalme Jan bleef niet kalm en demarreerde. Vier kilometer voor de streep was het uit met Gilbert en Bakelants. De kopgroep was niet meer. Kalme Jan was er ook niet meer.

Plotseling viel Aru aan. Misschien te vroeg? Dat dachten ze bij Sky ook, want ze lieten hem gaan. Normaal komen de helpers van Froomie dan gewoon vanzelf teruggereden naar de vluchter, maar dit keer moest E.T. er zelf achteraan en dat lukte niet. Het eerste kleine teken van zwakheid deze Tour? Hij had echt geen slechte dag, want Porte kon hem nauwelijks volgen, maar Aru won twintig tellen op Froome en ook Martin won een paar seconden op hem. Martin heeft echter altijd wel een slechte dag in het hooggebergte, maar Aru misschien niet. We zullen zien. In ieder geval zit de Tour dus niet op slot zoals Thijs Zonneveld voorspelde.

Tweet van de dag: Marit de Roij: Heeft Ducrot het verhaal van de vader van Voeckler al verteld?

Opmerking van de dag: Ducrot: Als die renners straks tegen die berg op gaan fietsen dan stuiteren ze achterover.

De rit van morgen

Morgen gaat de rit naar Troyes. Niet Troje, maar Troyes. Daar is nooit een houten paard neergezet, maar er is wel een vent met een kop als paard geweest. Dat was vanwege zijn lange neus die hij ook vaak tegen zijn tegenstanders heeft getrokken. Hij heette de Gaulle en kwam in 1960 in dat stadje even in de Tour rondneuzen.

Het stadje heeft een mooi oud centrum, maar voor mensen die wel van een drankje houden, zoals ik, is het belangrijker dat het midden in de champagnestreek ligt. Persoonlijk drink ik het alleen maar op oudejaarsavond of als iemand iets te vieren heeft en het aanbiedt. Ik heb liever gewoon wijn of sherry medium.

Wil je eens echt indruk maken op een mooie vrouw tijdens een etentje, bestel dan een Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Française. Het wijnhuis Bollinger is een van de meest gerenommeerde wijnhuizen in Frankrijk. Die champagne wordt gemaakt door gebruik te maken van de niet geënte onderstammen in schaarse en dus rijke wijngaardgronden. Je betaalt ongeveer 650 dollar voor een fles, maar dan heb je ook wat. De kroon voor wat de prijs betreft spant wel de Heidsieck 1907. Een fles kost 275.000 dollar. In 1997 werden tweehonderd van die flessen uit 1907 teruggevonden op de bodem van de oceaan. Ze waren verloren door een boot die ze naar hun bestemming moest brengen. Ik denk niet dat die champagne zal worden gebruikt door de winnaar van de rit om in het publiek te spuiten.

Het stadje ligt in het departement de Aube, genoemd naar de rivier die er doorheen stroomt. Je kunt in de Aube heel veel waterpret beleven, want er zijn drie meren met een totale oppervlakte van 4000 hectare. Verder kun je er ook prima wandelen en fietsen.

Prima fietsen doen de renners waarschijnlijk daar ook wel. De etappe is in het begin heuvelachtig, maar vlakt steeds verder af. Dat wordt dus controle voor de sprintersploegen om hun kopmannen de gelegenheid te geven om de massasprint te winnen. En daarna mag er dus gespoten worden met de rijkdom van de streek.